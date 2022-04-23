Edgar ilk sırada

Transfermarkt sitesi bonservisi elinde olan futbolcuların değerlerini güncelledi. Listede sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Edgar Ie, 6.5 milyon euro'luk değeriyle zirvede yer aldı.
Transfermarkt sitesi bonservisi elinde olan futbolcuların değerlerini güncelledi. Listede sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Edgar Ie, 6.5 milyon euro'luk değeriyle zirvede yer aldı. Edgar; Rakitskyi (6 milyon euro) ve Diego Costa (4 milyon euro) gibi yıldız isimleri geride bıraktı.