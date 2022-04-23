Dorukhan Toköz Adana Demirspor Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan Toköz, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DORUKHAN'IN AÇIKLAMALARI:

Daha bitmedi. 4 maç var önümüzde, 1 puan almamız lazım. Bizim amacımız kalan 4 maçımızı kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi bir atmosferde oynadık bugün. İnşallah haftaya şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Çok az kaldı. Haftaya zorlu rakibimize karşı puanı alarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz.

Genelde hocam beni sağ bek ve orta saha oynattı. Stoper başlattı bugün. Peres sakatlanınca sağ beke geçtim. Çok önemli bir maçtı bizim için, çok konsantreydim. Kazanma hırsı ile dolu olunca daha kolay oynayabiliyorsun.