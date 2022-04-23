Haberler Trabzonspor Dorukhan Toköz Adana Demirspor Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Dorukhan Toköz Adana Demirspor Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele bordo-mavililerin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dorukhan Toköz, "Daha bitmedi. 4 maç var önümüzde, 1 puan almamız lazım. Bizim amacımız kalan 4 maçımızı kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi bir atmosferde oynadık bugün. İnşallah haftaya şampiyonluğumuzu ilan ederiz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 22:56
Dorukhan Toköz Adana Demirspor Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un yıldızı Dorukhan Toköz, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DORUKHAN'IN AÇIKLAMALARI:

Daha bitmedi. 4 maç var önümüzde, 1 puan almamız lazım. Bizim amacımız kalan 4 maçımızı kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi bir atmosferde oynadık bugün. İnşallah haftaya şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Çok az kaldı. Haftaya zorlu rakibimize karşı puanı alarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz.

Genelde hocam beni sağ bek ve orta saha oynattı. Stoper başlattı bugün. Peres sakatlanınca sağ beke geçtim. Çok önemli bir maçtı bizim için, çok konsantreydim. Kazanma hırsı ile dolu olunca daha kolay oynayabiliyorsun.

DİĞER
Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'in kızları Zeynep yeni doğmuştu! Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla yepyeni paylaşımı yürekleri ısıttı!
Kilis'te korkunç kaza! Otomobil sulama kanalına uçtu
Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Önce yemeyelim..."
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da şampiyonluğa son 1!
Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Önce yemeyelim..."
Bayram tatili kaç gün?
SON DAKİKA - EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? İşte kesin tarihler!
🔥 Çılgın Sayısal Loto çekildi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu 22:36
Fırtına'da şampiyonluğa son 1! Fırtına'da şampiyonluğa son 1! 22:33
Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Önce yemeyelim..." Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Önce yemeyelim..." 21:41
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! 21:25
Hakan iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı! Hakan iki asist yaptı, Inter Roma'yı yıktı! 21:06
Fırtına'nın yıldızı devam edemedi! Fırtına'nın yıldızı devam edemedi! 21:00
Daha Eski
Adana'da penaltı kararı! Adana'da penaltı kararı! 20:44
Abdullah Avcı: 15 puanın 4'üne talibiz! Abdullah Avcı: 15 puanın 4'üne talibiz! 20:07
A. Demirspor - Trabzonspor | CANLI A. Demirspor - Trabzonspor | CANLI 19:39
Sprint yarışının galibi Verstappen oldu Sprint yarışının galibi Verstappen oldu 19:09
Jesus şov yaprı City farka koştu! Jesus şov yaprı City farka koştu! 19:02
Leicester ile Aston Villa yenişemedi Leicester ile Aston Villa yenişemedi 18:57