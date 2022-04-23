Bana küfrederler!

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, YouTube'daki bir canlı yayında yöneltilen, 'Trabzonspor'dan futbolcu transfer edecek misiniz?' sorusuna kendine has esprisiyle yanıt verdi: "Türkiye'den oyuncular beğeniyoruz ama Trabzonspor'dan oyuncu almayacağım. Herkes bana küfür eder. (Gülerek)". Şota, Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu olduğunu da söyledi.
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, YouTube'daki bir canlı yayında yöneltilen, 'Trabzonspor'dan futbolcu transfer edecek misiniz?' sorusuna kendine has esprisiyle yanıt verdi: "Türkiye'den oyuncular beğeniyoruz ama Trabzonspor'dan oyuncu almayacağım. Herkes bana küfür eder. (Gülerek)". Şota, Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu olduğunu da söyledi.