Haberler Trabzonspor Bana küfrederler!

Bana küfrederler!

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, YouTube'daki bir canlı yayında yöneltilen, 'Trabzonspor'dan futbolcu transfer edecek misiniz?' sorusuna kendine has esprisiyle yanıt verdi: "Türkiye'den oyuncular beğeniyoruz ama Trabzonspor'dan oyuncu almayacağım. Herkes bana küfür eder. (Gülerek)". Şota, Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu olduğunu da söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Bana küfrederler!
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, YouTube'daki bir canlı yayında yöneltilen, 'Trabzonspor'dan futbolcu transfer edecek misiniz?' sorusuna kendine has esprisiyle yanıt verdi: "Türkiye'den oyuncular beğeniyoruz ama Trabzonspor'dan oyuncu almayacağım. Herkes bana küfür eder. (Gülerek)". Şota, Trabzonspor'un çok kaliteli bir kadrosu olduğunu da söyledi.
DİĞER
Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?
Aşkları sürekli hüsranla biten Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Sörloth'a hocasından Beşiktaş çağrısı!
Şampiyonluk için son dönemeç
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nwakaeme'nin menajeri Fotomaç'a konuştu! "Transfer..."
Şampiyonluk için son dönemeç
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! 01:17
Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! 01:17
Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" 01:16
İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 01:16
F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi 01:16
F.Bahçe'ye Şilili golcü! F.Bahçe'ye Şilili golcü! 01:15
Daha Eski
Kartal Rize maçının ardından konuştu! Kartal Rize maçının ardından konuştu! 01:15
Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
F.Bahçe'den gol yağmuru! F.Bahçe'den gol yağmuru! 01:15
F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! 01:15
Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! 01:14