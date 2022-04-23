Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı | TS maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'dan itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

A. DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

A. DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

48 YILLIK REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN



Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR



Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana'da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.

AVCI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demirspor ile 4 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, bordo mavili takımın başında 2 kez karşılaştığı rakibine karşı son olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki ligin 15'inci haftasında oynanan müsabakada 2-0 galip gelmişti. Trabzonspor'daki hocalık kariyerinde ise ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında yaşayan Avcı'nın takımı, geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynanan müsabakada penaltı golleriyle 6-5 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.