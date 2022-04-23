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Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3 (MAÇ SONUCU) Fırtına'da şampiyonluğa son 1!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ligde son haftalarda galibiyet hasreti çeken bordo-mavili ekip rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında finale geldi. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Bruno Peres Cornelius ve Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un golü ise Vargas'tan geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 22:39
Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3 (MAÇ SONUCU) Fırtına'da şampiyonluğa son 1!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada bordo-mavili ekip henüz karşılaşmanın 7. dakikasında Bruno Peres'in penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskılarına devam eden Karadeniz ekibinde 12. dakikada sahneye Andreas Cornelius çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavili ekipte 61. dakikada Djaniny farkı 3'e çıkardı.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 75. dakikada Vargas frikikten kaydetti.

REMY PENALT KAÇIRDI

Adana Demirspor karşılaşmanın son dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Remy meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

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