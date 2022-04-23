Abdullah Avcı Adana Demirspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar;

Çok güzel bir futbol ortamı var. Bize gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkür ederiz. İyi bir takıma karşı oyanyacağız. Planlarımızı Adana Demirspor'a göre yaptık.

Dışarıda 15 puan var, biz bunun 4'üne talibiz.

Enerjimiz yüksek. İki üç beraberlik üst üste bunlar olabilir. 4 puan yeterli. Umarım bugün 3 puanın tamamını alırız.