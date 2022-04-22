Haberler Trabzonspor Uğurcan ve Ömür ile gençlik aşısı

Uğurcan ve Ömür ile gençlik aşısı

Trabzonspor'un ligin en iyi hücum+savunmasına sahip olduğu bu sezon sadece iki mağlubiyet aldığı kaydedilen yazıda, başarının baş mimarının Abdullah Avcı olduğu dile getirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Uğurcan ve Ömür ile gençlik aşısı
Trabzonspor'un ligin en iyi hücum+savunmasına sahip olduğu bu sezon sadece iki mağlubiyet aldığı kaydedilen yazıda, başarının baş mimarının Abdullah Avcı olduğu dile getirildi. Avcı'nın başkan ile doğru bir gençlik planlaması yaptığı belirtilerek, "İki amiral gemisi oyuncusu milli kaleci Uğurcan Çakır (26) ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür (22). İkisi de altyapıdan geliyor. Yeni transferlerin en başarılıları ise Hamsik ve Cornelius. Hamsik kısa sürede orta sahanın lideri oldu. Cornelius ise 13 golle en golcü isim" ifadeleri kullanıldı.
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