TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Karakterli bir adamın sırtını kimseye dayama ihtiyacı olmadığını herkesin bilmesi gerek. Bunu en iyi biçimde karanlık güçlerin uzantılarının bilmesi gerek. Başkalarının gençlik dediği Tolunay Kafkas için dava. Yabancı bataklığında çürütülen futbolumuzda gençlik ateşine gönül vermek de herkesin harcı değil Bunu Trabzonspor ve Kayserispor'da başarılı olduğu zamanlarda da gördük. Milyon dolarlar harcayarak kulüplerin batırıldığı bir ülkede altyapıyı el üstünde taşıyan Tolunay Kafkas gibilerinin bizde yeri ayrıdır.

Trabzonspor'un son maçlarındaki kayıplarına "algı operasyonları" düzenleniyor. Liderlik koltuğunda "oturduğu" için "ayakta" durmadığını farz edenler var. Bu takım buralara emekle geldi, futbolla geldi ve tarih yazarak geldi. Konyaspor maçında Gaziantepspor futbolcusuna kırmızı kart gösteren hakemlerin, Nwakaeme'nin ayağına tabanıyla basan Gaziantepli Ertuğrul'a neden kırmızı kart göstermediği sorgulanmıyor. Çünkü her takım yöneticileri açıklamalar yaparken Trabzonspor yönetimi efendiliğini bozmuyor.