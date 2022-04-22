TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

HAKKI YALÇIN - ÇERÇEVE!
Fenerbahçe'de futbolcular aklını başına topladı, toplanan akılla ayağa hükmeden zeka arasındaki gerçeklere mücadele gücü de eklendi ve ilginç bir takım oluştu. Arda Güler tribünleri topladı, Fenerbahçe puanları topladı, İsmail Kartal alkışları topladı. Ama ya gidenler?
Ligin ikinci yarısında Adana Demirspor ve Başakşehir maçlarını kaybeden de bu takımdı, 10 kişilik Kayserispor'a elenen de. Bir şeyleri kazanmak için çok şeyleri kaybetmeye gerek yoktu. Her şeye rağmen 20 puan farklı çukurdan çıkıp harika bir dönüş yapan Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. 17 yaşındaki Arda Güler'in yaydığı ışıkla başlayan uyanışın arkasının geleceğini umut ediyorum. Bu demektir ki geleceğin tohumları gençlik üzerine ekilmeli.
Gençlik konusunda gerçek yatırımlar milli takımda. U17 Milli Takımı'nın aldığı sonuçlar ortada. U17 Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Soykan Başar'ın verdiği emekleri kaç zamandır dile getiriyorum. Bu üretimde en çok emek harcayanlardan biri de Ümit Milli Takım ve genç takımlar sorumlusu Tolunay Kafkas.