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TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor adım adım şampiyonluğa koşuyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın da bordo-mavili takımı değerlendirirken teknik direktör Abdullah Avcı'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 07:25
TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

HAKKI YALÇIN - ÇERÇEVE!

Fenerbahçe'de futbolcular aklını başına topladı, toplanan akılla ayağa hükmeden zeka arasındaki gerçeklere mücadele gücü de eklendi ve ilginç bir takım oluştu. Arda Güler tribünleri topladı, Fenerbahçe puanları topladı, İsmail Kartal alkışları topladı. Ama ya gidenler?

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Ligin ikinci yarısında Adana Demirspor ve Başakşehir maçlarını kaybeden de bu takımdı, 10 kişilik Kayserispor'a elenen de. Bir şeyleri kazanmak için çok şeyleri kaybetmeye gerek yoktu. Her şeye rağmen 20 puan farklı çukurdan çıkıp harika bir dönüş yapan Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. 17 yaşındaki Arda Güler'in yaydığı ışıkla başlayan uyanışın arkasının geleceğini umut ediyorum. Bu demektir ki geleceğin tohumları gençlik üzerine ekilmeli.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Gençlik konusunda gerçek yatırımlar milli takımda. U17 Milli Takımı'nın aldığı sonuçlar ortada. U17 Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Soykan Başar'ın verdiği emekleri kaç zamandır dile getiriyorum. Bu üretimde en çok emek harcayanlardan biri de Ümit Milli Takım ve genç takımlar sorumlusu Tolunay Kafkas.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Karakterli bir adamın sırtını kimseye dayama ihtiyacı olmadığını herkesin bilmesi gerek. Bunu en iyi biçimde karanlık güçlerin uzantılarının bilmesi gerek. Başkalarının gençlik dediği Tolunay Kafkas için dava. Yabancı bataklığında çürütülen futbolumuzda gençlik ateşine gönül vermek de herkesin harcı değil Bunu Trabzonspor ve Kayserispor'da başarılı olduğu zamanlarda da gördük. Milyon dolarlar harcayarak kulüplerin batırıldığı bir ülkede altyapıyı el üstünde taşıyan Tolunay Kafkas gibilerinin bizde yeri ayrıdır.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Trabzonspor'un son maçlarındaki kayıplarına "algı operasyonları" düzenleniyor. Liderlik koltuğunda "oturduğu" için "ayakta" durmadığını farz edenler var. Bu takım buralara emekle geldi, futbolla geldi ve tarih yazarak geldi. Konyaspor maçında Gaziantepspor futbolcusuna kırmızı kart gösteren hakemlerin, Nwakaeme'nin ayağına tabanıyla basan Gaziantepli Ertuğrul'a neden kırmızı kart göstermediği sorgulanmıyor. Çünkü her takım yöneticileri açıklamalar yaparken Trabzonspor yönetimi efendiliğini bozmuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Abdullah Avcı'ya gelince. Bu sezon ligde tarihleri yerle bir edeceksin, İstanbul ağalarına futbol dersi vereceksin. En olumsuz şartlarda bile futbol oynatmaya çalışacaksın ama kaşını gözünü oynatmayacaksın. İnsanlığa ve zarafete şapka çıkarman yetmeyecek her maçta şapkadan tavşan çıkarmanı bekleyecekler. Yıllardır yaptıklarından utanmayanların bir kere yüzü kızarmayacak ve alkışlanacak, sen heyecandan yüzün kızardığı için eleştirileceksin. Kimsin sen Abdullah Avcı? Boynuna liderlik kaşkolü asılan taştan heykel mi?

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Not: Sendeki insanlığın ve birikimin zerresi birçoklarında olsa bugün Türk futbolu bu halde olmazdı.

Dipnot: Bizler sade çerçeveler içindeki güzel resimleri sevdik, görgüsüzce süslenmiş sahte tabloları değil.

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