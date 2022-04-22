TRABZONSPOR HABERLERİ: Taraftarı da şampiyon! Bu sezon...

Bu sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u taraftarı da bir an olsun yalnız bırakmıyor... Sezon başından itibaren ortalama 30 bin seyirciye oynayan bordo-mavililerin (İlk haftalarda yüzde 50 kapasiteye izin verilmesi nedeniyle ortalama düşüyor) şu ana kadarki maçlarını 500 bin civarında taraftar seyretti... Fırtına'nın seyirci ortalamasına en fazla yaklaşan kulüp 23 bin ile Fenerbahçe oldu. Galatasaray da 21 bin ortalama elde etti.

REKOR FENER MAÇINDA

Bordo-mavililer yeni stadındaki en yüksek seyirci rekorlarına da bu sezon ulaştı. Rekor 40 bin 500 taraftar ile Fenerbahçe maçında kırıldı. Satışa sunulan biletler ortalama 2-3 saatte tükeniyor. Abdullah Avcı, "Stada çıkarken tribünlere bakıyorum ve dolu olduğunu gördüğümde çok mutlu oluyorum. İnanılmaz bir aidiyet. Bir maç bile tribünleri boş görmedim. Birlikte defans, birlikte hücum yapmayı başardık" ifadelerini kullandı.