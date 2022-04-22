Son prova ve yolculuk bugün

Dünü izinli olarak geçiren bordo-mavililer, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Son taktik provanın gerçekleştirileceği idmanın ardından oyuncular ve teknik heyet uçakla Adana'ya giderek burada konaklayacakları otelde kampa girecek.

37 SEZONLUK RÜYA

Kupada yarı final ilk maçında Kayseri'yi 1-0 yenen Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra çifte kupa hedefine yaklaştı. Karadeniz ekibi en son 1983-84 sezonunda hem lig hem de kupayı kazandı.

YENİ TANDEM

Avcı yeni stoper tandemini oluşturdu. Denswil'i sol beke kaydıran tecrübeli hoca, stoperde kalan haftalarda Hugo ile Ahmetcan'a görev verecek.

ALKIŞLAR BERAT'A

Berat Özdemir izin gününde Trabzon Üniv.'nde eğitim gören özel gereksinimli kursiyer Cihan Bahçekapılı ile buluştu. Berat, Cihan ile oyun oynayıp, hediye takdim etti.