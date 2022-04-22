Rize’den haber bekleyecek!..

Fırtına'da bu akşam gözler Rize'de olacak... Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği karşılaşmada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor, bu gerçekleşirse yarın Adana'da şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Fırtına'da bu akşam gözler Rize'de olacak... Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği karşılaşmada Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor, bu gerçekleşirse yarın Adana'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. Kazanırsa bitime 4 hafta kala mutlu sona ulaşacak, lig tarihinin en erken şampiyonu unvanını da eline geçirecek. Fenerbahçe, Rize'de galip gelirse, bordo-mavililere şampiyonluk için 4 puan gerekecek.