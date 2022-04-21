TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yarı finalde mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fırtına'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Gündemdeki konulardan biri de Denswil'in durumu...