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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, yeni sezonun transfer planlamasını da yapıyor. Bordo-mavililerde kiralık oynayan Stefano Denswil'de izlenecek yol haritası da belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:47
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yarı finalde mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Fırtına'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Gündemdeki konulardan biri de Denswil'in durumu...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan, Bologna'daki kontratı da biteceği için serbest statüye düşecek Stefano Denswil için yönetim harekete geçiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Bordo-mavili yönetimin, 28 yaşındaki stoperle Adana Demirspor maçının ardından masaya oturacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

Savunmanın jokeri hakkında teknik ekipten de "kalsın" raporu gelmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Denswil için harekete geçiyor! Plan yapıldı

28 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı.

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