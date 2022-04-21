Şota: Bu takım bizimkini yener

Efsane golcü, "Trabzon'u takip ediyorum tabii ki. Ahmet Başkan ile mesajlaştım en son. Böyle fazla tıkır tıkır gitmeyin dedim, şaka tabii. Bence 2 haftaya şampiyon olur Trabzon. 95- 96'daki kadro ile bu kadro oynasa kim kazanır, tabii ki bunlar kazanır. Çünkü şampiyon oluyor, biz olamadık" dedi.

UĞURCAN'I İLK BEN OYNATTIM

Şota, Uğurcan Çakır'ı ilk kez kendisinin oynattığını dile getirerek, "Ben nasıl mutlu oluyorum, çünkü Uğurcan'ı ilk ben oynattım ilk 11'de. Bu çok güzel bir şey. Onun kalitesi belli ve herkes görüyordu. Takım kaptanı, Milli Takım kaptanı da olabilir" dedi. Şota, şampiyonluk kutlamalarına fırsat bulması halinde katılacağını söyledi.