Haberler Trabzonspor Şota: Bu takım bizimkini yener

Şota: Bu takım bizimkini yener

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor'un 2 hafta içinde şampiyon olacağını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Şota: Bu takım bizimkini yener

Efsane golcü, "Trabzon'u takip ediyorum tabii ki. Ahmet Başkan ile mesajlaştım en son. Böyle fazla tıkır tıkır gitmeyin dedim, şaka tabii. Bence 2 haftaya şampiyon olur Trabzon. 95- 96'daki kadro ile bu kadro oynasa kim kazanır, tabii ki bunlar kazanır. Çünkü şampiyon oluyor, biz olamadık" dedi.

UĞURCAN'I İLK BEN OYNATTIM
Şota, Uğurcan Çakır'ı ilk kez kendisinin oynattığını dile getirerek, "Ben nasıl mutlu oluyorum, çünkü Uğurcan'ı ilk ben oynattım ilk 11'de. Bu çok güzel bir şey. Onun kalitesi belli ve herkes görüyordu. Takım kaptanı, Milli Takım kaptanı da olabilir" dedi. Şota, şampiyonluk kutlamalarına fırsat bulması halinde katılacağını söyledi.

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