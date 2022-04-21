Nwakaeme şoku

Anthony Nwakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber geldi... Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve Cornelius'un attığı golün asistini yapan Nijeryalı yıldız maçı ağrılarla tamamlamıştı. Dün MR'a giren oyuncu için kulüpten, "Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Nwakaeme'nin iyileşmesinin 1-2 haftayı bulacağı öğrenildi. Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek olan yıldızın, Antalyaspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

Hücumda katkısı büyük

Sözleşme görüşmeleri süren Anthnoy Nwakaeme, takımın hücumda lokomotifi. Yıldız isim bu sezon 12 gol atarken, 11 de asist üretti. Son iki maçta yedek soyunan Sihirbaz, girdikten sonra ligdeki Karagümrük maçında takımı ateşlerken, Kayseri maçında da asist yapıp galibiyeti getirdi.