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TRABZONSPOR HABERİ - Kariyer sezonunu yaşıyor! Kuzey'in Fırtınası Anreas Cornelius

Spor haberi... Kupada final yolunu açan Danimarkalı futbolcu, ligde de 13 gole imzasını attı Birçok maçta golleriyle takımı taşıyan Cornelius, kişiliğiyle de takdir görüyor. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERİ - Kariyer sezonunu yaşıyor! Kuzey'in Fırtınası Anreas Cornelius

Yukatel Kayserispor'a attığı golle Trabzonspor'a kupada final yolunda avantaj sağlayan Andreas Cornelius, kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Parma'dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki forvet, ilk sezonunda takımına lig ve kupada önemli katkı yaptı. Danimarkalı, Süper Lig'de çıktığı 32 maçta attığı 13 golle Fırtına'nın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Gol krallığı yarışında iddiasını sürdüren Cornelius'un ağları sarstığı 12 karşılaşmada Trabzon; 6 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 1 kez kaybetti.

ÇİFTE KUPA İSTİYOR
Cornelius'un gollerinin bir başka önemi birçok maçta direkt puana etki etmiş olması (Toplamda 23 puan). Bordomavili futbolcu ayrıca Türkiye Kupası'nda iki maçta 1 gol atarken, UEFA Konferans Ligi'nde de Roma'ya iki maçta 1 gol attı. Toplamda 36 karşılaşmada 15 gol kaydedip, 4 asist yapan Cornelius, Parma'da 57 resmi maçtaki 13 gollük performansını şimdiden geçti. Cornelius, "Bir santforun görevi gol atmak. Ben de işimi yapıyorum. İki kupayı da almak istiyorum" dedi.

GÖZ MUAYENESİNE GİTTİ
Kayserispor maçı öncesi gözlerinde ufak bir sorun oluşan Andreas Cornelius ile Djaniny dün özel bir göz hastanesine giderek kontrolden geçti. Sıkıntısı daha fazla olan ve kadroya alınmayan Djaniny'nin kedisini daha iyi hissettiği bildirildi.

TRİBÜNDEKI KOPYASI CORNELIUS'U ŞAŞIRTTI
Kupa maçını tribünden izleyen Andreas Cornelius'a ikizi kadar benzeyen bir taraftar büyük ilgi çekti. Danimarkalı oyuncu da maçtan sonra fotoğrafını gördüğü kişiyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şaşırma" emojisi ekledi. Taraftarların, "Kadro derinliği dediğin böyle olur. Bir tane sahada Cornelius bir tane de tribünde" yorumları yaptığı kişinin Trabzon'a tatil için gelen Meine Kiewiet olduğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki Kiewiet, "Arkadaşım Erdeniz, Corneluis'a benzediğimi söylüyordu. Gidelim mi Trabzon'a dedi. Ben de tamam dedim. Şaka gerçek oldu. Taraftarın ilgisi beni şok etti" diye konuştu.

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