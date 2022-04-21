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Gözler Adana'da kulaklar Rize'de!

Fırtına’da gözler Adana Demirspor’a çevrildi. Öncesinde yarın kulaklar Rize’de olacak. F.Bahçe takılırsa cumartesi şampiyonluk maçına çıkılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Gözler Adana'da kulaklar Rize'de!

Dört haftalık galibiyet özlemini kupada Kayserispor önünde bitiren Trabzonspor'da gözler Adana Demirspor'a çevrildi. Süper Lig'de 73 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde zirvede yer alan bordomavililer, mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda. Fırtına, 34. hafta deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçına şampiyonluk karşılaşması gözüyle bakıyor. Mücadele öncesi gözler ilk önce Rize'de olacak. Eğer Fenerbahçe yarın akşam puan kaybederse, Trabzonspor cumartesi günü Adana'da şampiyonluk için sahaya çıkacak; kazanırsa hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de en erken şampiyon unvanını alacak. Aksi durumda şampiyonluk bir hafta daha ertelenecek. Her halükarda tek hedef 3 puan.

ADANA DEMR MERCEK ALTINDA
Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından hemen harekete geçerek Adana Demirspor'u mercek altına aldı. Rakiplerinin geçen hafta Kasımpaşa'ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilmesini dikkate almayan deneyimli teknik adam, ekibiyle birlikte her türlü önlemi alacak. Oyun planı, Adana'dan zaferle dönmek üzerine yapılacak. Balotelli'nin cezalı olması avantaj olarak değerlendiriliyor.

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