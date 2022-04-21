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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Galatasaray'da başkan adaylarından olan Metin Öztürk'ün gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü teknik adamlardan olan Antalyaspor'un başındaki Nuri Şahin ile ilgili açıklamalarına tepki geldi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Öztürk'e yönelik çarpıcı ifadelere yer verdi. Çetin, Metin Öztürk ile ilgili olarak "şımarık bir kız çocuğu" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:40 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:24
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Seçim heyecanı yaşayan Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk'ün, "Sezon sonunda görüşeceğimiz hocalardan birisi de Nuri Şahin olacak" sözleri gündemdeki yerini kaybetmiyor.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Antalyaspor Kulübü, "Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle karşılık vermesinin ardından bu kez Başkan Aziz Çetin sert sözler kullandı.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Yerel televizyon kanalı Koza'ya konuk olan Aziz Çetin, Metin Öztürk'ü şımarık kız çocuklarına benzetti. Nuri Şahin ile 5 yıllık sözleşmelerinin bulunduğuna vurgu yapan Çetin, "Galatasaray'ın bir başkan adayının seçim vaadi olarak Antalyaspor'un sözleşmeli hocasının ismini kullanması öncelikle şık değil. Benzetmem yanlış anlaşılmasın, ancak sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Nuri Şahin'i istemeniz ile benim sözleşmeli futbolcumu istemeleri arasında fark yok. Şimdiye kadar her istedikleri olmuş, kimi isterlerse almışlar. Ama bu kez olmayacak. Nuri Şahin Antalyaspor'un sözleşmeli hocasıdır" dedi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Nuri Şahin'in takımdan ayrılma şartlarını da sıralayan Aziz Çetin, "Nuri Hoca'yı ikna edebilecek bir proje ile gelirlerse ve ikna etmeyi başarırlarsa, Antalyaspor da bu konuda çok yüklü bir kazanç sağlayacaksa düşünürüz. Bana gelip Nuri Şahin ile ilgili çok yüklü bir bonservis bedeli teklif etseler, önce onla görüşürüm. O'nun kariyerine katkı sağlayacak bir proje gelirse buna Nuri Hoca ile birlikte karar veririz" diye belirtti.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Antalyaspor konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna duyuru;

Katılıyoruz. Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz.

O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. "İstediğimizi alırız" ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz.

Siz, camiamızı ve değerlerimizi seçim malzemesi yaparken haddinizi aştınız. Çocuklarımız üzerinden algı yapmaya çalışarak suyun üzerine çıkma gayretinizi, gaflet içindeki bir namzetin çaresizliği olarak yorumluyoruz.

Sadece bir özrümüz olabilir; o da Türk futbol kamuoyunu muhatap bile kabul etmememiz gereken bir namzete yanıt vererek meşgul ettiğimiz için.

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