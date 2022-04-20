Visca sessizdi

Devre arasında geldiği Trabzonspor'a büyük katkı veren Edin Visca dünkü Kayserispor maçının da hareketli isimlerinden biriydi. Boşnak yıldız, bordo-mavililer adına sert şutlarıyla gol aradı. Ancak o bildiğimiz şut ritmini bulamadı. Tecrübeli futbolcu 4 maçtır gol atamıyor.
Devre arasında geldiği Trabzonspor'a büyük katkı veren Edin Visca dünkü Kayserispor maçının da hareketli isimlerinden biriydi. Boşnak yıldız, bordo-mavililer adına sert şutlarıyla gol aradı. Ancak o bildiğimiz şut ritmini bulamadı. Tecrübeli futbolcu 4 maçtır gol atamıyor.