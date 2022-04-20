Trabzonspor’da 5 değişiklik

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı dünkü Kayserispor kupa randevusunda, 1-1 biten Karagümrük maçı kadrosundan 5 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Djaniny Semedonun yerlerine Ahmetcan Kaplan, Tymoteuzs Puchacz, Manolas Siopis, Abdülkadir Ömür ve Evrard Kouassi'yi sahaya sürdü.
HÜSEYİN VE DJANINY YOK
Fırtına'da dün 2 eksik vardı. Karagümrük maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen ile Djaniny Semedo maç kadrosunda yer almadılar.