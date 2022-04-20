Haberler Trabzonspor Taraftarlardan yine tam destek

Taraftarlardan yine tam destek

Bordo mavili taraftarlar , Kayserispor ile oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonsporlu futbolseverler, misafir takım tribünü dahil olmak üzere tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Taraftarlardan yine tam destek

Lig maçlarında Fırtına'ya büyük destek veren 12. adam, çifte kupa isteğiyle Türkiye Kupası'nda da ilgisini esirgemedi. 90 dakika boyunca marşlarla takımı ateşleyen Trabzonlular, 61. dakika kutlamasını unutmadılar.

İFTARI STATTA YAPTILAR
Trabzonsporlu taraftarlar, oruçlarını statta açtılar. Maç için saatler öncesinde stat çevresine akın eden bordo mavili futbolseverler, ayrıca birbirleriyle ikramlaşarak iftarın sevincini yaşadılar. Bazı taraftarlar, maç öncesi oruçlarını dışarda açıp stadı doldurdular.

ÇOCUKLAR TRİBÜNDE
TSYD Trabzon Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde basın tribününü gazetecilerin eşleri ve çocularına açtı. Muhabirimiz Yunus Emre Sel de bu maçı eşi Kübra Sel ve oğlu Yağız Eren ile birlikte takip etti.

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