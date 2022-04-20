Taraftarlardan yine tam destek

Lig maçlarında Fırtına'ya büyük destek veren 12. adam, çifte kupa isteğiyle Türkiye Kupası'nda da ilgisini esirgemedi. 90 dakika boyunca marşlarla takımı ateşleyen Trabzonlular, 61. dakika kutlamasını unutmadılar.

İFTARI STATTA YAPTILAR

Trabzonsporlu taraftarlar, oruçlarını statta açtılar. Maç için saatler öncesinde stat çevresine akın eden bordo mavili futbolseverler, ayrıca birbirleriyle ikramlaşarak iftarın sevincini yaşadılar. Bazı taraftarlar, maç öncesi oruçlarını dışarda açıp stadı doldurdular.

ÇOCUKLAR TRİBÜNDE

TSYD Trabzon Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde basın tribününü gazetecilerin eşleri ve çocularına açtı. Muhabirimiz Yunus Emre Sel de bu maçı eşi Kübra Sel ve oğlu Yağız Eren ile birlikte takip etti.