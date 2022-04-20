Haberler Trabzonspor Kouassi vasattı

Kouassi vasattı

Karadeniz ekibine devre arasında katılan Evrard Kouassi, Kayserispor ile oynanan kupa randevusunun ilk ayağına 11'de başladı. Fildişi Sahilli oyuncu 66 dakika sahada kalırken fazla etkili olamadı. 27 yaşındaki oyuncu bu dakikada yerini Anthony Nwakaeme'ye bıraktı. Alkışlarla kenara geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Kouassi vasattı

Karadeniz ekibine devre arasında katılan Evrard Kouassi, Kayserispor ile oynanan kupa randevusunun ilk ayağına 11'de başladı. Fildişi Sahilli oyuncu 66 dakika sahada kalırken fazla etkili olamadı. 27 yaşındaki oyuncu bu dakikada yerini Anthony Nwakaeme'ye bıraktı. Alkışlarla kenara geldi.

RÖVANŞ 10 MAYIS'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Kayserispor'u turun ilk ayağında 1-0'lık sonuçla geçmeyi başardı. Bu karşılaşmanın rövanşı 10 Mayıs Salı Günü Kayseri'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu henüz rövanş mücadelesinin başlama saatini açıklamadı.

DİĞER
Yasemin Özilhan yine farklı tarzıyla sosyal medyanın gündeminde! İşte Yasemin Özilhan’ın ilgi çeken tarzı!
Şeyma Subaşı'nın yeni kazanç kapısı şoke etti! Eski aşklarının pahalı hediyelerini satıp...
Beşiktaş'ın Larin planı hazır! İşte yerine gelecek isim
Cimbom'a Vecino'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti!
Fırtına kupada avantajı kaptı!
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 01:16
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 01:16
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 01:16
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 01:16
Fırtına kupada avantajı kaptı! Fırtına kupada avantajı kaptı! 01:15
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 01:15
Daha Eski
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 01:15
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 01:15
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! 01:15
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 01:14
A. Efes seride öne geçti! A. Efes seride öne geçti! 01:14
Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 01:14