Kouassi vasattı

Karadeniz ekibine devre arasında katılan Evrard Kouassi, Kayserispor ile oynanan kupa randevusunun ilk ayağına 11'de başladı. Fildişi Sahilli oyuncu 66 dakika sahada kalırken fazla etkili olamadı. 27 yaşındaki oyuncu bu dakikada yerini Anthony Nwakaeme'ye bıraktı. Alkışlarla kenara geldi.
RÖVANŞ 10 MAYIS'TA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Kayserispor'u turun ilk ayağında 1-0'lık sonuçla geçmeyi başardı. Bu karşılaşmanın rövanşı 10 Mayıs Salı Günü Kayseri'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu henüz rövanş mücadelesinin başlama saatini açıklamadı.