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Her kupaya sevdalı

Ligde şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, kupada da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Rövanş öncesi avantajı cebine koyd.u

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Her kupaya sevdalı

Karadeniz devi bu sezona damga vurmaya devam ediyor. Bordomavililer, Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yaklaşırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da hata yapmadı. Çift ayaklı turda Trabzonspor da Kayserispor da 90 dakika boyunca kontrolü elden bırakmadı. Böyle olunca karşılaşmada fazla pozisyon olmadı. Takımlar uzaktan şutlar ve kenar ortalarıyla gol aradılar. Sonunda aradığını bulan ev sahibi Trabzonspor oldu.

CORNELIUS AFFETMEDİ

Trabzonspor'da ikinci devrede oyuna giren Anthony Nwakaeme şapkadan tavşan çıkardı. "Sihirbaz" lakaplı oyuncu, rakip savunma çok yakın olmasına rağmen Andreas Cornelius'a harika bir pas çıkardı. Danimarkalı futbolcu da meşin yuvarlağı doğru şekilde kontrol edip net bir vuruşla fileleri havalandırdı. 87. dakikada gelen bu golle Trabzonspor, Kayserispor'u turun ilk ayağında 1-0 mağlup etti. Rövanş öncesi avantajı kaptı.

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