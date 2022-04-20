Gerçek bir Viking!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçından galibiyetle ayrılırken gecenin kahramanı Andreas Cornelius oldu. 29 yaşındaki Danimarkalı forvet, 87. dakikada attığı golle Fırtına'yı final için avantajlı duruma getirdi. Nwakaeme'nin pasında ceza alanında şık bir dokunuşla topu ağlara yollayan yıldız golcü, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 36. karşılaşmasında 15. gol sevincini yaşadı.

HER YERDE VARDI

Cornelius ayrıca Türkiye Kupası'nda da gol siftahı yapmış oldu. Tecrübeli kramponun bu sezon 3 de asisti bulunuyor. Öte yandan Andreas Cornelius golü haricindeki performansıyla da geçer not almayı başardı. Hücum kadar savunmaya da destek verip yardım etti, ilerde arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Sahada basmadık yer bırakmadı, ligdeki formunu kupada taçlandırdı.

MÜCADELEMİZ İYİ

Cornelius karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Zorlu bir mücadele olduğunu belirtti. Takım halinde iyi bir performans gösterdiklerinin altını çizen usta golcü "Rövanş maçında da beklentiyi karşılayıp önce finale ardından kupaya ulaşmak istiyoruz. Taraftarımıza çifte kupa hediye etmek amacındayız. Arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarlara da destek için teşekkür ediyorum" dedi.

SAKAT DEVAM ETTİ

Uğurcan Çakır, 57. dakikada Emrah Başsan'ın sert şutunu kurtardıktan sonra sakatlık geçirdi. Başarılı eldiven, bir süre yerde kaldıktan sonra sağlık ekibiyle göz göze geldi. Milli file bekçisi, ağrısı sürmesine rağmen sahada kalmayı sürdürdü. 26'lık yıldız, Fırtına'da bu sezon 37. maçına çıktı.