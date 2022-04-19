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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım da kazanmak için sahada yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:00
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

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