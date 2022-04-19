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TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI YAYIN 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligde şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor'u zorlu bir maç bekliyor. Kayserispor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:10
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR CANLI YAYIN 📺 | Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, A. Ömür, Kouassi, Nwakaeme, Koita

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Emrah, Bertolacci, Campanharo, Gavranovic, Thiam

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

ASpor CANLI YAYIN

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