Trabzonspor, kulüp olarak uzun zamandan beri açık puan farkına rağmen şampiyonlukla ilgili net paylaşımlarda bulunmuyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı son haftalarda 'Biz zaten şampiyonuz. Sadece resmileşmesini bekliyoruz' ifadelerini kullanmıştı. Dün ise bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarında flaş bir paylaşım geldi. Yönetim, 2021-2022 şampiyonluk kupasının görselini paylaşarak adeta rakiplerine nazire yaptı. "Dünden bugüne" başlığının kullanıldığı paylaşımda daha önce yaşanılan şampiyonluk yılları yer aldı. "2010-11" sezonuna da listede yer verilmesi dikkat çekti. Paylaşım kısa süre içinde taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.