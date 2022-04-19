Avcı: Tek gayemiz 2 kupa

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon iki kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Çok güzel ve özel bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu çifte kupayla taçlandırmalıyız. Tek gayemiz bu." dedi.
Teknikdirektör Abdullah Avcı, bu sezon iki kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Çok güzel ve özel bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu çifte kupayla taçlandırmalıyız. Tek gayemiz bu. Kayserispor karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak final yolunda avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Ligdeki tutukluğumuzu kupada alacağımız galibiyetle giderip Adana Demirspor maçına moralli çıkmalıyız" dedi.