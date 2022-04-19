Haberler Trabzonspor Avcı: Tek gayemiz 2 kupa

Avcı: Tek gayemiz 2 kupa

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon iki kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Çok güzel ve özel bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu çifte kupayla taçlandırmalıyız. Tek gayemiz bu." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
Avcı: Tek gayemiz 2 kupa
Teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon iki kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, "Çok güzel ve özel bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu çifte kupayla taçlandırmalıyız. Tek gayemiz bu. Kayserispor karşısında elimizden gelenin en iyisini yaparak final yolunda avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Ligdeki tutukluğumuzu kupada alacağımız galibiyetle giderip Adana Demirspor maçına moralli çıkmalıyız" dedi.
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