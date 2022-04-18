Trabzonspor'da hedef 3 kupa!

Süper Lig'de 11 puan farkla zirvede yer alan Trabzonspor'da hedef sezonu 3 kupa ile kapatmak... Ligde şampiyonluk için geri sayımı sürdüren bordo- mavililer, Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı da müzesine getirmek istiyor. Bunun için yarın kupa yarı finalinin ilk maçında konuk edeceği Yukatel Kayserispor'u iyi bir skorla yenerek rövanş için avantaj sağlamayı planlıyor. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Abdullah Avcı, lige kısa bir mola vermelerini ve Kayserispor maçından başka bir şey düşünmemelerini istedi.

KOUASSI VE KOITA'YA ŞANS

Fırtına bu sezon ligde rakibiyle oynadığı iki maçı da kazandı. Ancak özellikle sahasında 2-0'dan çevirdiği karşılaşmada çok zorlanmıştı. Avcı aynı sıkıntıları yaşamamak için bu kez işi sıkı tutuyor. Analizlerini yapan tecrübeli hoca, ilk onbirde hafta sonunda oynanacak olan Adana Demirspor maçını da düşünerek değişiklikler yapacak. Avcı'nın hücum hattında Koita ve Kouassi'ye, orta sahada Siopis'e görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Savunmaya da Ahmetcan Kaplan ve Puchacz'ın monte edilmesi bekleniyor.