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TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil yönetimden haber bekliyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Bologna'dan kiraladığı Stefano Denswil, bordo-mavili ekipte kalmak istiyor. Yıldız futbolcunun yönetimden haber beklediği ifade edildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:33
TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil yönetimden haber bekliyor!

Trabzonspor'un bu sezon 'joker' oyuncusu olan Stefano Denswil, sezon sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesi nedeniyle yeni bir teklif bekliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil yönetimden haber bekliyor!

Daha önce sözlü olarak oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil yönetimden haber bekliyor!

İşin resmiyete dökülmesini bekleyen Denswil'in yurt dışından da talipleri olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil yönetimden haber bekliyor!

Trabzon'da mutlu olan tecrübeli savunma oyuncusunun şu anki şartlardan biraz daha iyi bir teklif gelmesi ve kendisiyle devam edilmesinin istenmesi halinde imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil yönetimden haber bekliyor!

Denswil, sezon başında İtalyan ekibi Bologna'dan kiralanmıştı.

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