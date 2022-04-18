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TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

Trabzonsporlu Marek Hamsik’in menajeri Juraj Venglos, yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Slovakya basınına konuşan Venglos, Hamsik'in Trabzon'da çok mutlu olduğunu ve şampiyonluğa odaklandığını söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:46
TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik takımdan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Marek Hamsik'in menajeri Juraj Venglos, yıldız ismin geleceği hakkında konuştu.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek Hamsik'in yaklaşan şampiyonluğun heyecanını duyduğunu aktaran Venglos, "Marek, Trabzonspor'da mutlu. Bu kulüp ona her açıdan uyan bir kulüp oldu. Kendisiyle yakından ilgileniyor ve gerek duyduğunda Slovakya'ya seyahat etmesine de izin veriyorlar. Oyuncu da sonunda kariyerinde bir şampiyonluk görebilmeyi istiyor" dedi.

"YENİDEN DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR"

Milliyet'in derlediği habere göre; deneyimli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını söyleyen menajeri, "Teknik direktörü kendisini nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Hoca ile Hamsik arasında karşılıklı bir güven ilişkisi var. Takım arkadaşları kendisine saygı duyuyor ve inanıyor. Kulüp, tecrübesini genç oyunculara aktarmasından da yararlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden gruplarda oynamayı istiyor. Kontratının sonuna kadar Trabzonspor'da kalacak. Geçirdiği sakatlığın etkilerini de bu yaz döneminde atlatacaktır" diye konuştu.

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