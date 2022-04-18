Trabzonspor Fatih Karagümrük maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadeler yer aldı:

"- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."