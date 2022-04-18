Rekorların maçı

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçta galibiyet gelmedi ama birbirinden farklı tam 4 rekor geldi. Bordo-mavili takımın özellikle ikinci yarısında çok farklı bir performans ortaya koyduğu karşılaşma 1-1 sona ererken, sezonun birçok rekoru kırıldı. İşte Fırtına'nın Karagümrük maçında elde ettiği başarılı istatistikler:

* Bu sezon en fazla gol beklentisine girilen maç (TS: 3.62xG)

* Bu sezon ligde en fazla şut çekilen maç. (41)

* Bu sezon ligde en fazla orta ve isabetli orta. (19/64)

* Ligde bir takımın en fazla orta yaptığı maç. (53)

* Bu sezon ligde en fazla mesafe kat edilen 4 maçtan biri.

* Bu sezon Trabzonspor'un kendi kalesinde en az isabetli şut gördüğü 4 maçın 2'si Karagümrük maçları oldu. (1)