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Kanat arızası!

Edin Visca 6, Nwakaeme ise 4 maçtır fileleri havalandıramıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Kanat arızası!

Ligde 4 haftadır kazanamayan Trabzonspor'da kanat oyuncularının suskunluğu dikkat çekiyor. Sağ kanatta yer alan Edin Visca 6 haftadır fileleri havalandıramazken, sol şeridin patronu Nwakaeme 4 maçtır sessiz... Devre arasında transfer edilen Visca, kısa sürede 5 gole ulaşarak takıma önemli katkı sağlamıştı. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasında Kayserispor'a attığı golün ardından çıktığı 6 karşılaşmada ağları sarsamadı... Son golünü 29. haftada Göztepe filelerine gönderen Nwakaeme de forma giydiği son 4 mücadelede gol atma başarısı gösteremedi. 11 golde takılan Sihirbaz, Trabzonspor'daki kariyer rekorunu da geliştiremedi.

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Teknik heyetin bir gün izin verdiği oyuncular pazar gününü dinlenip stres atarak geçirdi. Bugün tekrar toplanacak olan oyuncular tesislerde yapılacak antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

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