Kanat arızası!

Ligde 4 haftadır kazanamayan Trabzonspor'da kanat oyuncularının suskunluğu dikkat çekiyor. Sağ kanatta yer alan Edin Visca 6 haftadır fileleri havalandıramazken, sol şeridin patronu Nwakaeme 4 maçtır sessiz... Devre arasında transfer edilen Visca, kısa sürede 5 gole ulaşarak takıma önemli katkı sağlamıştı. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasında Kayserispor'a attığı golün ardından çıktığı 6 karşılaşmada ağları sarsamadı... Son golünü 29. haftada Göztepe filelerine gönderen Nwakaeme de forma giydiği son 4 mücadelede gol atma başarısı gösteremedi. 11 golde takılan Sihirbaz, Trabzonspor'daki kariyer rekorunu da geliştiremedi.

İZİN BİTTİ SON PROVA BUGÜN

Teknik heyetin bir gün izin verdiği oyuncular pazar gününü dinlenip stres atarak geçirdi. Bugün tekrar toplanacak olan oyuncular tesislerde yapılacak antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.