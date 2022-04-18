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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı çalışmalarını sürdürdü!

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda çıkış yakalayan ve Çaykur Rizespor maçıyla bunu sürdürmeyi düşünen sarı-lacivertli ekip antrenmanda ısınma, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 19:40
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı çalışmalarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

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