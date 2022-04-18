Erken şampiyonluk şansı sürüyor

Süper Lig'in 33. haftasında Karagümrük ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hesaplar değişse de amaç değişmedi. Lig tarihinin en erken şampiyonu olmak isteyen Fırtına'nın şansı matematiksel olarak sürüyor. 73 puan ile liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, son 5 haftaya en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 11 puan önünde girdi.

ADANA'DA KAZANIR F.BAHÇE TAKILIRSA...

Bordo-mavililer, hafta sonu Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmesi ve Fenerbahçe'nin Rize'de puan kaybetmesi durumunda aradaki fark 12 puanı geçeceği için bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Böylelikle 2013-14'te 27 Nisan'da şampiyon olan Fenerbahçe'yi geçip 'Süper Lig tarihinin en erken şampiyonu' unvanını alacak.