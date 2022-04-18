Haberler Trabzonspor Denswil haber bekliyor

Denswil haber bekliyor

Kiralık kontratı bitecek Hollandalı, yönetimden resmi teklif gelmesi halinde kalmaya hazır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Denswil haber bekliyor
Trabzonspor'un bu sezon 'joker' oyuncusu olan Stefano Denswil, sezon sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesi nedeniyle yeni bir teklif bekliyor. Daha önce sözlü olarak oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçmişti. İşin resmiyete dökülmesini bekleyen Denswil'in yurt dışından da taliplileri olduğu belirtildi. Trabzon'da mutlu olan tecrübeli savunma oyuncusunun şu anki şartlardan biraz daha iyi bir teklif gelmesi ve kendisiyle devam edilmesinin istenmesi halinde imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Denswil, Bologna'dan kiralanmıştı.
DİĞER
“İkinci Bahar”ın ‘Sarı Kafa Ömer’i Ekim Mağden yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor!
New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı: "Türklerden nefret ediyorum" diyerek bıçakladı
Olay sözler! "Transfer edilmesi lüks olur"
Ve teklif geldi! 3 yıldıza çılgın rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da hedef 3 kupa!
Rekorların maçı
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 18 Nisan Maske zorunluluğu kalkıyor mu? | Bilim Kurulu kararı ne olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Takım için yük olmaya başladı" Beşiktaşlı yıldıza şok eleştiri! "Takım için yük olmaya başladı" 07:50
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 07:41
Olay sözler! "Transfer edilmesi lüks olur" Olay sözler! "Transfer edilmesi lüks olur" 07:33
R. Madrid'den Sevilla'ya karşı müthiş geri dönüş! R. Madrid'den Sevilla'ya karşı müthiş geri dönüş! 00:49
R. Madrid'den Sevilla'ya karşı müthiş geri dönüş! R. Madrid'den Sevilla'ya karşı müthiş geri dönüş! 00:48
Kupayı birlikte kaldıracağız Kupayı birlikte kaldıracağız 00:47
Daha Eski
Ve teklif geldi! 3 yıldıza çılgın rakam Ve teklif geldi! 3 yıldıza çılgın rakam 00:43
Toroğlu'dan flaş yorum! "13 dakika uzatsa nolacak?" Toroğlu'dan flaş yorum! "13 dakika uzatsa nolacak?" 00:37
Toroğlu yorumladı! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon Toroğlu yorumladı! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon 00:29
Erman Toroğlu'dan flaş Batshuayi yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş Batshuayi yorumu! 00:29
Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolculara sert sözler! Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolculara sert sözler! 00:28
Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz 00:27