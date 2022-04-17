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Trabzonspor'da kanat oyuncuları gol orucuna girdi!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un son haftalardaki puan kayıpları en erken şampiyonluk unvanını kazanması yolunda bir engel oluşturuken, kanat futbolcularının formsuzluğu da dikkat çekti. Ligde etkili oyunuyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Nwakaeme ve Visca son maçlarda başarılı bir oyun ortaya koyamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:48
Trabzonspor'da kanat oyuncuları gol orucuna girdi!
Bordo-mavili takımda Visca 6, Nwakaeme ise 4 maçtır rakip fileleri havalandıramadı

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan ancak son 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet göremeyen Trabzonspor'un forvetteki kanat oyuncuları sessiz kaldı.

Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 4 haftada gol kaydedemedi.

Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 31. haftada Beşiktaş, 32. haftada Gaziantep FK ve 33. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçlarda gol atamayan Nwakaeme, 4 haftadır Türkiye kariyerindeki gol rekorunu gerçekleştiremedi.

Nijeryalı oyuncu, son oynanan Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturtulurken ikinci yarı başında oyuna dahil oldu.

Trabzonspor ile devre arasında anlaşan Visca, kısa sürede 5 gole ulaşırken son haftalarda gol yollarında etkili olamıyor. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasındaki Yukatel Kayserispor maçının ardından son 6 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlandı.

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