Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı biletleri satışa çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da maç biletleri satışa sunuldu.

Karadeniz ekibi tarafından bilet fiyatlarımışu şekilde belirlenmiştir

VIP Platinum: 750 TL

VIP Gold: 500 TL

VIP Silver: 300 TL

Batı: 100 TL

Doğu: 75 TL

Fırtına: 50 TL

Kale Arkası: 35 TL

Ayrıca kulüp tarafından yapılanjm açıklamada: "Passolig gişeleri, Passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletler Passolig kartları ile satın alınabilecektir. Bilet kalması durumunda son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı'ndaki Passolig gişelerinden temin edilebilecektir. Müsabakada kağıt bilet uygulaması da geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.