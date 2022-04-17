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Maestro Hamsik

Sakatlığın izlerini silen Marek Hamsik, Karagümrük maçının en fazla topla buluşan ve en fazla isabetli pas yapan ismi oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Maestro Hamsik
Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Marek Hamsik, uzun süren sakatlığının ardından önceki haftaki Gaziantep FK maçında ilk onbire dönmüştü. 78 dakika sahada kalan oyuncu, Karagümrük karşılaşmasına da onbirde başlarken 85 dakika görev aldı ve performansı ile eski günlerine döndüğünü gösterdi. Slovak yıldız sahada en fazla topla buluşan (102) ve en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu (95/87). Orta sahada pas trafiğini yöneten 34 yaşındaki yıldız, attığı kilit paslarla da arkadaşlarına gol pozisyonu hazırladı. Hamsik'in 2 şut denemesinden birini Karagümrük kalecisi güçlükle kornere çeldi.
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