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İlk kez 4 maç takıldı

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk kez 4 maç art arda puan kaybı yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
İlk kez 4 maç takıldı

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon ilk kez 4 maç art arda puan kaybı yaşadı. Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olduktan sonra sırasıyla sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Gaziantep FK ile dış sahada 0-0 ve son olarak da VavaCars Fatih Karagümrük ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı.

İÇ SAHADA NAMAĞLUP

Trabzonspor sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Geçen sezon son 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordomavililer, bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Şenol Güneş Stadı'ndaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

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