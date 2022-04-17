Avcı'ya tam destek

Trabzonspor'da üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik kamuoyundan gelen eleştiriler sonrası yönetim harekete geçti. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından Abdullah Avcı'nın gülerken bir fotoğrafını paylaşarak, "Seninle şampiyonluklar yaşayacağız" yazdı. Avcı'yla da görüşen Doğan'ın, "Bize yaşattığınız tüm duygular için teşekkür ediyoruz hocam. Daha güzellerini ilerleyen sezonlarda da birlikte yaşayacağız" dediği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da destek için Trabzon'da kaldı.

NİSAN ŞANSSIZLIĞI

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan kaybeden Fırtına bu sezonki en kötü periyodunu yaşadı. Öte yandan nisan ayları teknik direktör Abdullah Avcı için hep şanssız geçiyor. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon da Avcı yönetiminde nisan ayı içerisinde oynadığı 7 maçta 6 beraberlik almıştı. Bu beraberliklerin 5 tanesi üst üste gerçekleşti. Trabzonspor bu sezon yine nisan ayında 3 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı teknik adam kariyerinde en az galibiyet yüzdesini nisan ayında aldı.

Ağaoğlu görüşmegörüşme yapacak

Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönmeyen başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir görüşme yapacak... Son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktörünün yanında yer aldığını gösterecek olan Ağaoğlu, açık desteğini bir kez daha yineleyecek. Başkan puan kayıpları sonrası keyifleri bir nebze de olsa kaçan oyunculara da moral verecek. Ağaoğlu'nun salı günü oynanacak Türkiye Kupası maçına kadar Trabzon'da kalması bekleniyor.

KUTLU GÜNE ÇOK AZ KALDI

Bordo-mavili takımda şampiyonluk yürüyüşü sürüyor. Yöneticilerden Şemsetdin Hancı, taraftarlardan sabırlı olup, desteğe devam etmelerini istedi. "Takımımızı 2. yarıdaki olağanüstü mücadelesi ve kazanılan 1 puandan ötürü tebrik ediyorum" diyen Hancı, "Taraftarlarımızın heyecanını ve sabırsızlığı anlıyoruz. Lakin hepimizin beklediği kutlu güne sayılı günler kalmışken takımıza olan inancımızı kaybetmeden desteğe devam edelim. 8. Şampiyonluğumuzu hep beraber yan yana karşılayalım" ifadelerini kullandı.