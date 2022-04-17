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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı: Gurur duyuyorum

Trabzonspor haberleri: Başarılı hoca, Fatih Kümrük maçında ikinci yarıdaki iyi oyun için öğrencilerini kutladı. “Sizinle gurur duyuyorum. Bazen ne yapsanız olmuyor” diyen Avcı, en geç Ramazan bayramında bu işi bitireceklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı: Gurur duyuyorum

Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Trabzonspor, şampiyonluğu bir hafta daha öteledi... Fırtına'nın ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan puan kaybetme serisi son üç maçtaki beraberliklerle devam etti. Son 4 maçta kaybedilen 9 puan nedeni ile bordo-mavililer, lig tarihinin en erken şampiyonluğu için eline geçen fırsatları şu ana kadar değerlendiremedi. Buna rağmen, hala bu ihtimal devam ediyor. Ancak şampiyonluk için oklar Ramazan bayramını gösteriyor.

Beşiktaş derbisi sonrası, "Biz şampiyonuz, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah" diyen Abdullah Avcı'nın öngörüsü gerçekleşecek gibi.... Fırtına, bayrama dek ligde Adana Demir (D) ve Antalya ile karşılaşacak. 4 puan her şartta şampiyonluğu getirecek. Avcı'nın Karagümrük maçı sonrası oyunculara, "Kazanmak için her şeyi yaptınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın olmuyor. Ama sizden şunu istiyorum. Bu işi en geç Ramazan bayramına kadar bitirelim" dediği öğrenildi.

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