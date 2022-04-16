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Trabzonspor'da sakatlık kabusu!

Fırtına'da bu sezon sakatlık kabusu yaşanıyor. Gervinho, Edgar ve Trondsen sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı. Antalya kupa sınavında sakatlanan Hugo'nun da sezonu kapattığı belirtilmişti ancak Brezilyalı stoper geri döndü. Trabzonspor, bu sezon 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Trondsen 27, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 12, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdülkadir 7, Peres 6, Hugo 5, İsmail 4 ve Bakasetas da 3 maç kaçırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da sakatlık kabusu!

Fırtına'da bu sezon sakatlık kabusu yaşanıyor. Gervinho, Edgar ve Trondsen sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı. Antalya kupa sınavında sakatlanan Hugo'nun da sezonu kapattığı belirtilmişti ancak Brezilyalı stoper geri döndü. Trabzonspor, bu sezon 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Trondsen 27, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 12, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdülkadir 7, Peres 6, Hugo 5, İsmail 4 ve Bakasetas da 3 maç kaçırdı.

24. BERABERLİK
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 73 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, bu periyotta 42 galibiyet, 24 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

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