Haberler Trabzonspor Terminatör Vitor Hugo!

Terminatör Vitor Hugo!

Sezonu kapattığı söylenen ancak sıkı çalışarak sahalara geri dönen Hugo, hem golü hem hücuma verdiği müthiş destekle hayran bıraktı... Brezilyalı iç sahada ilk kez gol attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Terminatör Vitor Hugo!

Trabzonspor'da sakatlıktan dönen Vitor Hugo, ilk iç saha golünü attı. 58. dakikada Stefano Denswil'in şutunda altıpasta topu tamamlayıp filelerle buluşturan Brezilyalı stoper skoru 1-1'e gedirdi. Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü Vavacars Fatih Karagümrük ağlarına gönderen Hugo aynı zamanda Türkiye kariyerindeki ilk iç saha golünü attı. Vitor ligde son golünü geçen sezon ocak ayında deplasmanda Beşiktaş'a atmıştı. Yaklaşık 14.5 ay aradan sonra bu kulvarda gol sevinci yaşadı. Hugo'nun 75. dakikadaki kafa şutunda ise top üst direkten döndü.

AVCI ÖZEL OLARAK TEBRİK ETTİ
Uzun süren sakatlığın ardından sahalara geri dönen Vitor Hugo performansıyla da beğeni topladı. Antalyaspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve 'sezonu kapattığı' söylenen ancak azmi ve çalışkanlığı sayesinde formasını geri alan tecrübeli isim, gerek savunma gerekse hücumda müthiş oynadı. Adeta iki kişilik oynayan Hugo, ilk yarıda Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyarak kalesindeki mutlak bir gol tehlikesini de önledi. Hugo'yu maç sonunda hem takım arkadaşları hem de Abdullah Avcı özel olarak tebrik etti.

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