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Şok! Hüseyin sakatlandı

Karagümrük maçına ilk 11'de 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 2. dakikada topa vururken sakatlanıp yere düştü. Ayağa kalkamayan 24 yaşındaki stoper, sağlık ekibinin desteğiyle soyunma odasına götürüldü. Oyuna girmek için önce Ahmetcan hazırlık yaptı. Ancak Abdullah Avcı daha sonra fikrini değiştirdi ve Yusuf Erdoğan girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Şok! Hüseyin sakatlandı

Karagümrük maçına ilk 11'de 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 2. dakikada topa vururken sakatlanıp yere düştü. Ayağa kalkamayan 24 yaşındaki stoper, sağlık ekibinin desteğiyle soyunma odasına götürüldü. Oyuna girmek için önce Ahmetcan hazırlık yaptı. Ancak Abdullah Avcı daha sonra fikrini değiştirdi ve Yusuf Erdoğan girdi.

TÜRKMEN MR'A GİRECEK
Hüseyin Türkmen'in sakatlık durumu bugün netleşecek. 24 yaşındaki stoperin bugün MR'a gireceği dile getirildi. Çıkan sonuçlara göre Hüseyin'in durumunun netleşeceği vurgulandı.

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