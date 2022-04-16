Şok! Hüseyin sakatlandı

Karagümrük maçına ilk 11'de 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 2. dakikada topa vururken sakatlanıp yere düştü. Ayağa kalkamayan 24 yaşındaki stoper, sağlık ekibinin desteğiyle soyunma odasına götürüldü. Oyuna girmek için önce Ahmetcan hazırlık yaptı. Ancak Abdullah Avcı daha sonra fikrini değiştirdi ve Yusuf Erdoğan girdi.



TÜRKMEN MR'A GİRECEK

Hüseyin Türkmen'in sakatlık durumu bugün netleşecek. 24 yaşındaki stoperin bugün MR'a gireceği dile getirildi. Çıkan sonuçlara göre Hüseyin'in durumunun netleşeceği vurgulandı.