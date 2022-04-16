Haberler Trabzonspor Şampiyon oyunu

Şampiyon oyunu

Süper Lig'de evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, panik yapmadıklarını ve strese de girmediklerini kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Şampiyon oyunu

Süper Lig'de evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, panik yapmadıklarını ve strese de girmediklerini kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Taçtan geçiş yedik, devamında da frikikten kalemizde golü gördük. İkinci yarıda ise istatistikler, veriler, ceza sahasında topla buluşma, girilen pozisyonlar... Hepsi çok iyiydi. Şampiyon gibi oynadık. Her şeyi denedik ancak oyun içinde bunlar var. Şampiyonluğa gitmek zordur. 5 puan lazımdı, şimdi 4 takıldı" ifadelerini kullandı.

BİZ KALİTELİ BİR TAKIMIZ

Abdullah Avcı'ya son haftalardaki başarısız sonuçlar üzerine "Şampiyonluk stresi bir baskı oluşturuyor mu?" sorusu yöneltildi. Deneyimli çalıştırıcı "Biz kaliteli bir takımız. 33 hafta fazla sallanmadık. İlk defa belki üst üste 3 beraberlik oluyor. Biz devam edeceğiz. Burada kazanamadık, deplasmanda kazanırız. Bu kredileri böyle maçlar için aldık. Şu an için kaybettiğimiz hiçbir şey şok. Böyle bir algı da olmasın" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonunda istek ve arzularından dolayı oyuncularına teşekkür etti. Stadı dolduran taraftarı da alkışladı.

FIRTINA'YA YENİLMİYOR

Karagümrük'ün hocası Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı yenilmezlik serisini futbolculuktan teknik adamlığa da taşıdı. Volkan Demirel, son 25 Süper Lig karşılaşmasında Karadeniz temsilcisine karşı 14 galibiyet gördü. Beraberlik sayısı da 11.

TRABZON HAK ETTİ

Konuk Karagümrük'ün kalecisi Viviano, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçı sonrası şunları söyledi: "Trabzonspor bu ligi bu sene en iyi oynayan takım. Şampiyonluğu kazanıyorlar. Hak ederek alacaklar. Biz elimizden geleni yaptık ancak olmadı"

BORDO-MAVİ KARNAVAL

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Şenol Güneş Stadı bir kez daha tıklım tıklım doldu. Bordomavili taraftarlar 90 dakika boyunca susmadan takımlarına destek verdiler. 61. dakikada cep telefonu ışıklarıyla görsel bir şölen sundular.

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