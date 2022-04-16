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Ne de olsa sihirbaz!

Son haftalardaki durgunluğu sebebiyle Abdullah Avcı’nın kulübeye çektiği Nijeryalı yıldız; takımı hareketlendirdi, beraberlik golü geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Ne de olsa sihirbaz!

Trabzonspor'da son haftalarda durgunluğa bürünen Anthony Nwakaeme, kulübeye çekildi. En son 11. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Nijeryalı yıldız 22 hafta aradan sonra sakatlık dışında maça kenarda başladı. Ancak yıldız oyuncunun yokluğu hemen hissedildi. Nitekim Abdullah Avcı ikinci yarının başında Nwakaeme'yi sahaya sürdü. Karşılığını da aldı. Sihirbaz lakaplı oyuncunun sol kanada geçmesiyle Trabzonspor hücum üstünlüğünü ele aldı. Takıma hareket getiren Nwakaeme pasları, çalımları ve ortalarıyla Karagümrük savunmasının dengesini bozdu. Ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, beraberliği buldu. Galibiyete de yaklaştı ancak olmadı.

REKOR YİNE GELMEDİ
Nwakaeme rekoru ise yine kıramadı. Ligde şu ana kadar 11 gol atan ve bir gol daha atması halinde Trabzonspor'daki kariyer rekorunu kıracak olan Nijeryalı üst üste dördüncü maçını da boş geçti. Nwakaeme ligde 10 da asist yaptı.

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