Haberler Trabzonspor Ligin en skoreri

Ligin en skoreri

Hücum hattının muhteşem performanslarıyla rakip fileleri 60 kez sarsan ve Süper Lig'in en skorer takımı olan Fırtına, Gaziantep'te susmuştu. 13 hafta önce Akyazı'da Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ilk kez bir deplasmanda gol atamamıştı. Dün bu kez hücum hattı değil,bir stoper sahneye çıktı. Hugo bir puanı getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Ligin en skoreri

Hücum hattının muhteşem performanslarıyla rakip fileleri 60 kez sarsan ve Süper Lig'in en skorer takımı olan Fırtına, Gaziantep'te susmuştu. 13 hafta önce Akyazı'da Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ilk kez bir deplasmanda gol atamamıştı. Dün bu kez hücum hattı değil,bir stoper sahneye çıktı. Hugo bir puanı getirdi.

31 GOLE ULAŞTI
Bu sezon birçok istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda toplam 31 gole ulaştı. Toplam 60 kez fileleri sarsan Karadeniz devi, 29 golü de deplasmanda atarak dengeli bir istatistik ortaya koydu. Bordo-mavili takım hem iç saha hem dış saha puan durumunda da ligin zirvesinde yer almayı başardı.

9 PUAN UÇTU
Trabzonspor bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 30. haftada deplasmanda Rize'ye 3-2 yenilirken, ardından Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi, Gaziantep FK deplasmanında da golsüz eşitliği bozamamıştı Dün de Karagümrük'e 2 puan verdi. Fırtına son 4 haftada 9 puan kaybetti.

BÜYÜK FARK
Lider Trabzon dün sadece bir kez rakip fileleri sarsabildi. Ancak Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol beklentisine girdiği maçı Fatih Karagümrük karşısında oynayan Karadeniz devi (3.49 xG), attığı gol sayısı ile yakaladığı beklenti arasındaki farkın negatif anlamda en büyük olduğu karşılaşmayı geride bıraktı.

DİĞER
Allahyar İngiltere'de gollerine başladı! Hull City evinde kazandı
Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Onların savaşı daha yeni başladı”
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..."
Avcı: En ufak bir kaygımız yok!
Kuğu fırtınası ne zaman?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." 07:37
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor 01:28
Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek 01:10
Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" 01:00
Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... 01:00
Avcı: En ufak bir kaygımız yok! Avcı: En ufak bir kaygımız yok! 01:00
Daha Eski
Fırtına bir bir ilerliyor! Fırtına bir bir ilerliyor! 00:59
33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 00:59
F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu 00:59
Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! 00:58
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde flaş gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 00:58
Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken... Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken... 00:56