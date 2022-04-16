Ligin en skoreri

Hücum hattının muhteşem performanslarıyla rakip fileleri 60 kez sarsan ve Süper Lig'in en skorer takımı olan Fırtına, Gaziantep'te susmuştu. 13 hafta önce Akyazı'da Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ilk kez bir deplasmanda gol atamamıştı. Dün bu kez hücum hattı değil,bir stoper sahneye çıktı. Hugo bir puanı getirdi.



31 GOLE ULAŞTI

Bu sezon birçok istatistikte Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fırtına, Şenol Güneş Stadı'nda toplam 31 gole ulaştı. Toplam 60 kez fileleri sarsan Karadeniz devi, 29 golü de deplasmanda atarak dengeli bir istatistik ortaya koydu. Bordo-mavili takım hem iç saha hem dış saha puan durumunda da ligin zirvesinde yer almayı başardı.



9 PUAN UÇTU

Trabzonspor bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, 30. haftada deplasmanda Rize'ye 3-2 yenilirken, ardından Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi, Gaziantep FK deplasmanında da golsüz eşitliği bozamamıştı Dün de Karagümrük'e 2 puan verdi. Fırtına son 4 haftada 9 puan kaybetti.



BÜYÜK FARK

Lider Trabzon dün sadece bir kez rakip fileleri sarsabildi. Ancak Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol beklentisine girdiği maçı Fatih Karagümrük karşısında oynayan Karadeniz devi (3.49 xG), attığı gol sayısı ile yakaladığı beklenti arasındaki farkın negatif anlamda en büyük olduğu karşılaşmayı geride bıraktı.