Kaldı 4 puan

Lider Trabzonspor, dün Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 73 puanla zirvede yer alan bordo-mavili takım, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla erken şampiyonluk ilanını da üst üste ertelemek durumunda kaldı. Son 6 haftada oynanan karşılaşmalardan 1 galibiyet, 4 beraberlik alabilen ve 1 kez de mağlubiyet yaşayan Karadeniz Fırtınası, şampiyonluğun son virajına girilirken 11 puan kaybı yaşadı. Ancak yine de çok büyük bir avantaja sahip.



FENER VE KONYA ERKENE ÇEKEBİLİR

Sakat ve cezalıların yokluğunda üst üste puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, bu sezonki en durağan dönemini yaşıyor. 33 haftalık maratonda 21 galibiyet ve 10 beraberlik elde eden Fırtına, sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı. Zirvede tek olan Fırtına, haftaya Adana Demir deplasmanına gidecek. Kazanırsa bir sonraki hafta Antalya maçında alacağı bir puanla mutlu sona ulaşacak. F.Bahçe ve Konya'nın skorlarına bağlı olarak bu durum erkene çekilebilir.



İSTANBUL'UN AĞASI!

Karadeniz devi, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Bu sezon evinde son kez bir İstanbul takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, geçit vermedi. Trabzonspor, iç sahada ve deplasmanda İstanbul takımlarıyla bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada, 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak hanesine 23 puan yazdırdı.