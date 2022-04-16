Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler'e övgü

Trabzonspor kazanamama haftasını dörde çıkardı. Gariptir bir ay önce Ali Koç "En iyi futbolu Trabzonspor oynuyor" dedi, sanki nazar değmişçesine Trabzonspor kazanamıyor, üstelik kötü de oynamaya başladı. Dün gece ilk yarı top Trabzonspor'daymış gibi görünse de düşük tempo, kanatlara inememe, şut çekememe hakimdi. Üstelik ilk yarının son dakikalarında Karagümrük neredeyse bir defa geldi ve golü buldu. Hakem önce penaltı verdi, sonra VAR yardımıyla dışarıya aldı, Biglia da serbest vuruştan harika bir gol attı. İkinci yarı Nwakaeme ve Abdülkadir değişiklikleri müthiş hareketlilik getirdi. Özellikle ikinci yarının ilk 20-25 dakikası Trabzonspor hem beraberlik golünü buldu hem de önemli pozisyonları harcadı. Fakat bu baskı kimseyi yanıltmasın. Karagümrük yoğun baskı yediği dakikalarda kaptığı toplarla kontratağa çıktı ve iki topu da direkten döndü. Sonuçta Trabzonspor öyle veya böyle şampiyon olacak. Hak ettiler, hak ediyorlar. Belki bu şampiyonluk turunu geçen hafta ya da dün gece atacaklardı ama belli ki birkaç hafta sonrasına kaldı. Hakem Halil Umut Meler çok iyi bir maç yönetti. 45+3. dakikada serbest vuruşu çizginin dışında gösterdi, yardımcısı onu penaltı diye yanılttı ama VAR yardımıyla tekrar doğruyu buldular. Burada bariz gol şansı var mıydı diye tartışılır, bence yoktu. Top biraz soldan giderken belki bir Trabzonsporlu oyucunun da kademeye girme ihtimali vardı. Son saniyelerde Peres'in Onur'a yaptığı bir çelme var. Bu çelmeyi Meler'in görmesi imkânsız. Olay da ceza sahası dışında olduğu için VAR müdahalesi mümkün değil.